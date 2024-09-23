Arnavutluk, 'Alevi-Bektaşi Devleti' kurmaya çalışarak ne planlıyor?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" adıyla Vatikan benzeri bir yapı kurmayı planladığını duyurdu. Bu devletin ordu ve sınır muhafızları olmayacak, manevi bir oluşum olacak. Projeyle birlikte Arnavutluk'ta Müslüman nüfusun %50'nin altına düşmesi ve Siyonistlerle Bektaşiler arasındaki yakın temaslar dikkat çekiyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" adıyla bir yapı kurmayı planladıklarını duyurdu. Rama, bu oluşumun Vatikan benzeri bir anklav olacağını belirtti. Rama, projenin yalnızca birkaç yakın yardımcısı tarafından bilindiğini ve NATO müttefiklerine henüz bilgi verilmediğini açıkladı.

Ordu ve sınır muhafızlarına sahip olmayacak olan bu devletin pasaport rengi yeşil olacak, ancak pasaport almaya uygun kişilerin kimler olacağı gibi detaylar üzerinde hala çalışılıyor. Rama, bu projenin bir mülkiyet değil, manevi bir mesele olduğunu ifade etti.

Başbakanlık Basın Ofisi de The New York Times'ın haberini doğrularken, kurulacak yapının Vatikan’ın dörtte biri büyüklüğünde olacağı bildirildi. Arnavutluk'ta yaklaşık 115 bin Bektaşi'nin yaşadığı ve bu projenin özellikle Bektaşilere yönelik bir yapı olduğu kaydedildi.

Bu konuyla alakalı X hesabından paylaşımda bulunan İsmail Kılıçarslan şu iki noktaya dikkat çekti:

“Bu, iki bakımdan oldukça ilginç haber.

Birincisi bu devletin kurulması beklenildiği gibi Bektaşileri "bir din" olarak tanımlanmasıyla sonuçlanırsa Arnavutluk'ta Müslümanlar nüfus bakımından ilk kez %50'nin altına düşer.

İkincisi, uzunca bir süredir Arnavut Bektaşiler, Siyonistlerle yakın temaslar kuruyor, birlikte fotoğraf vermeyi de önemsiyorlardı. Dolayısıyla küreselciler Arnavutluk'ta "bir şey" denemek istiyor olabilirler.

Bir de not: Selefi-Vahhabi bir damar varlığını sürdürüyor Arnavutluk'ta. Dolayısıyla Rama'nın bu kararının tuhaf başka sonuçları da olabilir. Bektaşiler ile bu damar arasındaki gerginlik sır değil. Allah korusun diyelim bu ihtimalden.”