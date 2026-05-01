Arnavutköylü Gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de Ülkemizi Temsil Etti

Arnavutköy Belediyesi’nin bilim ve teknoloji yatırımlarının merkezinde yer alan Bilim Arnavutköy, gençlerin uluslararası başarılarına zemin hazırlamaya devam ediyor. İlçede kurulan güçlü eğitim altyapısı sayesinde yetişen öğrenciler, bugün dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan VEX Robotics Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti.

Arnavutköy’de eğitim gören İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Arnavutköy Belediyesi’nin destekleriyle uluslararası arenada boy gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin St. Louis şehrinde düzenlenen ve 800 takımın katıldığı organizasyonda yarışan öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya rekabetin yaşandığı platformda mücadele veriyor. Arnavutköy’den lise takımlarının yanı sıra ortaokul düzeyindeki öğrenciler de organizasyonda yer alarak ilçeyi geniş bir katılımla temsil etti.

Şampiyonada Robotist ve Mario isimli takımlar, kurulan stantlarda projelerini sergileyerek geliştirdikleri robotik sistemlerle teknik yeterliliklerini ortaya koyarken; takım ruhu, mühendislik becerisi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı ülkelerden yüzlerce takımın yer aldığı organizasyonda öğrenciler, hem okullarını hem de Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Arnavutköylü Gençlerden Büyük Başarı

Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın En Büyük Robot Yarışması” olarak giren VEX Dünya Şampiyonası’nda Arnavutköylü öğrenciler önemli başarılara imza attı. İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren IOROBOT / Mario takımı, sergilediği üstün performansla dünya şampiyonasında üst üste 4. yılında da ödül kazanarak istikrarlı başarısını sürdürdü.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin RobotIST takımı ise turnuvaya ikinci katılımında önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Güçlü rakiplerini geride bırakarak çeyrek finale yükselen ekip, turnuvadan ödülle dönerek başarısını taçlandırdı. Her iki takımın elde ettiği dereceler, Arnavutköy’ün eğitim ve teknoloji alanındaki vizyonunu uluslararası arenada bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Candaroğlu: “Gençlerimize İmkân Verildiğinde Neler Başarabileceklerini Burada Görüyoruz”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, iki sezondur yakından takip ettiği okulların öğretmen ve öğrencileriyle birlikte şampiyona alanında yer aldı. Öğrencileri yalnız bırakmayarak yarışma sürecinde yanlarında bulunan Candaroğlu, gençlerin heyecanına ortak oldu. Candaroğlu, “İki sezondur yakından takip ettiğimiz ilçemizin güzide okullarıyla, hocalarımız ve takımlarımızla birlikte burada, VEX Robotics Dünya Şampiyonası’ndayız. Alanda iki muhteşem takımımızla müsabakaların içindeyiz. Onlarla birlikte bu heyecanı ve duyguyu yaşamak için buradayız. Gençlerimize imkân verildiğinde neler başarabileceklerini bir kez daha burada görüyoruz. Ülkemiz ve bayrağımız adına bizleri gururlandıran çok kıymetli bir tablo var. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürlerinden Teşekkür ve Gurur Mesajı

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Talha Bektaş, “Yıllardır bu turnuvaya katılarak Türkiye’yi temsil ediyoruz. Ancak bu süreçte bizleri destekleyen belediye başkanımızın burada fiziki olarak da yanımızda olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. İlçemizi ve ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Saadet Bektaş ise dördüncü kez dünya turnuvasına katılma başarısı gösterdiklerini belirterek, “Başkanımızın yanımızda olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin heyecanı hepimizi duygulandırıyor. Eğitim camiası adına, eğitime ve öğrencilere verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bilim Arnavutköy ile Geleceğe Hazırlık

Arnavutköy Belediyesi, bilimsel eğitimi yalnızca yarışmalarla sınırlı görmeyip kalıcı ve sürdürülebilir bir altyapıyla destekliyor. Bilim Arnavutköy ve belediyeye bağlı teknoloji atölyelerinde binlerce çocuk; kodlama, robotik, yapay zekâ, elektronik ve 3D tasarımla tanışıyor. Bu merkezlerde yürütülen eğitim programları sayesinde öğrenciler, yalnızca bugünün değil, geleceğin teknolojilerine de hâkim bireyler olarak yetişiyor ve uluslararası platformlara güçlü bir hazırlıkla katılıyor.