Arnavutköy’e Aile, Eğitim ve Sosyal Yaşama Değer Katan Dev Yatırımlar Hizmete Açıldı

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına yenilerini ekledi. Anadolu Mahallesi’nde düzenlenen toplu açılış töreniyle aileden eğitime, sağlıktan sosyal yaşama kadar birçok alanda hizmet verecek 5 önemli proje hizmete alınırken, ilçenin mesleki eğitim vizyonuna katkı sağlayacak Arnavutköy Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (ASMEK) projesinin de temeli atıldı.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplu açılışı gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında hizmete alınan Aile Danışmanlığı Merkezi; aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmetleriyle vatandaşlara kapsamlı destek sunacak. ARNAÇOCUK Anaokulu okul öncesi eğitim alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak, Aile Sağlığı Merkezi bölgenin sağlık altyapısını güçlendirecek. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ARPAK Araç Yıkama İstasyonu ve ARPARK da hizmete açıldı. Program kapsamında temeli atılan ASMEK ise her yaştan vatandaşa ücretsiz mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri sunarak istihdama katkı sağlayacak.

Göktaş: “Aile Dostu Şehirler, Güçlü Toplumun Temelidir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy’e kazandırılan yatırımların aileye, çocuğa, gence ve yaşlıya doğrudan dokunan önemli hizmetler olduğunu belirterek, eğitimden danışmanlığa, sağlıktan meslek edinmeye kadar uzanan bu projelerin ilçenin sosyal hayatına değer katacağını söyledi. Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve ekibine teşekkür eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu eser ve hizmet anlayışı doğrultusunda aileyi merkeze alan hizmetlerde yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında Arnavutköy’e yeni bir yatırım müjdesi de veren Bakan Göktaş, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyecek Engelsiz Yaşam Merkezinin yakın zamanda ilçeye kazandırılacağını açıkladı. Merkezin engelli bireyler ve ailelerine yönelik önemli hizmetler sunacağını belirten Göktaş, yatırımın Arnavutköy’e hayırlı olmasını diledi.

Candaroğlu: “Vatandaşımızın Hayatına Dokunan Hizmetleri Önceliyoruz”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yerel yönetimlerin en temel sorumluluğunun vatandaşların ihtiyaçlarını doğru tespit ederek hayatlarına doğrudan dokunan hizmetleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültüre kadar hayatın her alanında Arnavutköy’e değer katacak yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini belirten Candaroğlu, açılışı gerçekleştirilen ve temeli atılan eserlerin insan odaklı belediyecilik anlayışının ve sosyal belediyecilik vizyonunun en somut göstergeleri olduğunu ifade etti.

Candaroğlu, ARNAÇOCUK ile okul öncesi eğitim yatırımlarını büyütürken, Aile Danışmanlığı Merkezi ile aile yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini, Aile Sağlığı Merkezi, ARPAK ve ARPARK ile vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Temeli atılan ASMEK’in ise her yaştan vatandaşa meslek edinme ve kişisel gelişim imkânı sunarak istihdama katkı sağlayacağını belirten Candaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Arnavutköy’e eser kazandırmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeleri tarafından toplu açılış kurdelesi kesilerek yatırımlar hizmete alındı. Ardından Arnavutköy Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (ASMEK) projesinin temeli dualarla atıldı.

Göktaş: “Arnavutköy Belediyemiz Aileye Verdiği Destekle Örnek Oluyor”

Açılış programının ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi’nde düzenlenen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Evlilik Öncesi Eğitim Programına katılarak eğitimlerini tamamlayan çiftlere sertifikalarını takdim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun aile ve nüfus odaklı çalışmalara güçlü destek verdiğini vurgulayan Göktaş, geçen yıl evlilik öncesi eğitim programına katılan gençlere 30 bin lira, bu yıl ise 45 bin lira destek sağlandığını, ayrıca belediyenin nikâh ücreti de almadığını hatırlatarak, “Aile konusuna bu kadar destek verdiği için Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Program, sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.