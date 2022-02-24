Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren yolculuk böyle kaydedildi!
İstanbul Arnavutköy'de bir ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy’de motosiklet üzerinde seyahat eden ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Arnavutköy Fatih Caddesi’nde motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde seyahat eden aile, diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Küçük kız çocuğunun annesinin kucağında seyahat ettiği anlar yürekleri ağza getirdi.