  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arnavutköy'de yıldırım düşen ağaç yola devrildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:00:34 -
Arnavutköy'de yıldırım düşen ağaç yola devrildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de etkili olan sağanak sırasında bir ağaca yıldırım düştü.

İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Arnavutköy'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok mahallede su baskınları yaşanırken, Fatih Mahallesi Dr. Hilmi Demirci Caddesi'ndeki bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yola devrildi.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiyesi ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere yardımı ile keserek kaldırdı.

Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı