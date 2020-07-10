Arnavutköy'de Tuğba Anlak'ın başından vurularak öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Tuğba Anlak'ın, Arnavutköy'deki evinde, çocuğunun gözü önünde başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i kadın 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Uslu ve Mustafa Güner ile tutuksuz sanık Pelin Altun katıldı.

Tuğba Anlak'ın babası müşteki Harun Anlak ve avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da salonda hazır buludu.

Kimlik tespitinde evli ve 3 çocuklu olduğunu, emlak ve kuruyemişçilik yaptığını beyan eden sanık Murat Uslu, savunmasında Tuğba Anlak aralarında bir ilişki olduğunu öne sürerek, olay günü maktul Anlak ile konuştuklarını, araçtan inip Anlak'ın evine gittiğini söyledi.

Eve doğru silahla gittiği için diğer sanık Mustafa Güner'in de peşinden geldiğini ifade eden sanık Uslu, şöyle konuştu:

"Tuğba'nın evine gittim, zili çaldım, kapı açılmadı. Elektriğin olmadığı aklıma geldi, camdan girdim, üzerimde eşofman vardı. Tuğba, 'Bana sahip çıkmıyorsun şeklinde ağladı. Bu tartışmamız sebebiyle Tuğba, Mustafa'dan Almira'yı parka götürmesini istedi. Çocukla Mustafa parka gitti, ben Tuğba'yı teselli etmeye çalıştım. Üzerimdeki eşofman sebebiyle silah yere düşmesin diye tabancayı yere koyacağım sırada anlamadığım bir şekilde Tuğba bir müdahalede bulundu. O esnada silah patladı. Silahın her an ateş edecek vaziyette nasıl bulunduğunu bilmiyorum."

Sanık Pelin Altun'un silahla ilgisinin ne olduğunu bilmediğini aktaran sanık Uslu, "Silahı bana önceden saklamam için Tuğba vermişti. Bu silahı Tuğba'dan aldıktan sonra aracın motor kaputunun içinde saklıyordum." diye konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar da sanık Uslu ile benzer ifadeler kullanırken, duruşmada daha sonra müşteki ve tanık ifadeleri alındı.

Maktulün ablası Ümmüye Anlı, ifade verdiği sırada ağlayarak sanık Uslu'ya "Katil." diye bağırdı.

- "Kızının ifadesi alınamadı"

Müşteki avukatları maktulün 7 yaşındaki çocuğunun, tanık ifadesinin, sanıklardan korktuğu için başka bir odada alınmasını istedi. Heyet bu talebe olumsuz yaklaşınca sözlü tartışma yaşandı.

Daha sonra, maktulün kızı Almira K, dinlenilmek üzere kürsüye alındı.

Mahkeme Başkanının "Korkuyor musun?" sorusu üzerine Almira, "Korkuyorum, annemi öldüren adam burada." dedi.

Mahkeme heyeti, küçük kızın, yaşı itibarıyla korktuğu ve annesini öldürenin salonda olduğunu söyleyerek beyanda bulunmaktan çekindiğini gerekçe göstererek ifadesini almadan salondan çıkarılmasına karar verdi.

Almira'yı salondan çıkaran teyzesi, sanık Murat Uslu'yu görmesin diye eliyle küçük çocuğun gözlerini kapattı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Uslu ve Mustafa Ünver'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık Pelin Altun hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

Tanık Almira K'nin ifadesinin celse arasında, yalnızca mahkeme heyetinin olduğu oturumda, sesli ve görüntülü olarak alınmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.



- Duruşma sonrası basın açıklaması

Duruşmadan sonra Anlak ailesinin avukatları, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği üyeleri ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu adliye önünde toplanıp pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Anlak ailesinin avukatlarından Sanem Oğuz, sanık Murat Uslu'nun, olayın en başından itibaren Tuğba Anlak'ı yanlışlıkla öldürdüğünü savunsa da delillerle birlikte her şeyin ortada olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bunlar küçük Almira'nın gözleri önünde olmuştur. Tuğba, 6 yaşında çocuğu olan kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç bir kadındı. Yaşamasına, çocuğuyla birlikte bir hayatı olmasına izin vermediler." dedi.

Almira'nın eğitim masraflarını karşılayan iş insanı Erdoğan Uludağ'ın avukatı Kerim Bölten de davayı yakından takip ettiklerini ifade ederek, trajik olayın cezasının verileceğine şüpheleri olmadığını kaydetti.

- Olayın geçmişi

Eşinden ayrıldıktan sonra Antalya'dan İstanbul'a taşınan ve burada bir kafe açan Tuğba Anlak, iş yerine gelen ve kendisini mimar olarak tanıtan Murat Uslu ile arkadaşlık kurmuş, işleri iyi gitmeyince kafeyi devrederek başka bir eve taşınmıştı.



Olayın yaşandığı gün Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ünver, 31 Temmuz 2019'da Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip 6 yaşındaki Almira'nın gözü önünde annesini darbetmiş, başından silahla yaralamıştı.



Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.



Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uslu ile Ünver'i yakalamış, adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanmış, Ünver ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, bir süre sonra tutuklanmıştı.



Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta yaşam savaşını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Murat Uslu için "kasten öldürme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından müebbet hapis ve 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Mustafa Ünver ile olayda kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Pelin Altun'un, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





