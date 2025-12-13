  • İSTANBUL
Arnavutköy'de iş yeri alevlere teslim oldu: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, binadan kurtarılan 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, gece saat 01.00 sularında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 4 katlı binanın en üst katında bulunan iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede çatı katına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yanan binadan 3 kişi yaralı halde kurtarıldı.

  • Kurtarılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

  • Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. İş yerinde ciddi maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililerce inceleme başlatıldı.

 

