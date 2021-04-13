Arnavutköy’de hafriyat alımı sırasında başka bir binanın altındaki toprak kaydı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksungur sokakta bulunan bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları esnasında inşaat alanının hemen yanında olan apartmanının temeline zarar verildi. İddiaya göre, hafriyat alımı yapan operatör hafriyat alımı esnasında yandaki binanın altında bulunan toprak kısmını aldı ve bina bir anda yerinden oynadı. O esnada inşaat çevresinde bulunan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında bina da büyük çatlaklar oluşurken bina da oturan vatandaşlar binayı boşalttı.

"Binamız ayrıldı adeta, diğer binadan"

Bina da oturan vatandaşlardan Kerem Koç, “Ben olay yaşanmadan bir gün önce baktım burada kayma olur mu olmaz mı diye hatta onlara sordum ancak bir şey olmayacağını söylediler. Tekrar evime çıktım binadan sesler duymaya başladım hemen koşarak aşağıya gelip onları uyardım. Arkadaşlar kazmayın bina kayıyor dedim. Çocuklar hemen dışarıya kaçtı. Bina dan ses geldi ve iki bina arasından tuğla kaymaya başladı. Binamız ayrıldı adeta diğer binadan. Bunlar inmeleri gereken yerden tam 5 metre aşağıya inmişler. Ben buradan gittim misafirim vardı geri bir geldim yine bildikleri gibi yapıp hemen üstünü kapatmışlar. Normalde buranın gelip incelenmesi lazımdı, inceletmeden hemen ütünü kapatmışlar. Burayı doldurup hemen kaçtılar buradan” ifadelerini kullandı.

Yine aynı bina da oturan Zakir Koç ise “Bu bina 5 katlı bir bina, burada oluşan toprak kayması sonucunda bu binaya bir daha kimse giremedi. Zaten toprak kayması sonrasında bunu herkes hissetti. Şuan da bu binaya kimse girmek istemiyor. Herkesin çoluğu çocuğu var burada oturan aileler var bunların durumunu bu müteahhit hiç gelip sormadı, sormayı bırak öldük mü kaldık mı bakmadı bile. Bu zamanda hemen ev bulmak kolay bir şey değil. Şuanda bina büyük hasar altında. İçeride oturmayı bırakın biz kimsenin girmesine bile müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.