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Yerel İETT ve yolcu otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

İETT ve yolcu otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Arnavutköy’de yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy’de Vanyolu Turizm’e ait yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79 KM numaralı Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameralara yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsü kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan hızla gelen yolcu otobüsünün İETT otobüsüne çarptığı görüldü.

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