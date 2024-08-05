Arnavutköy’de facianın eşiğinden dönüldü! Sahildeki vatandaşları Allah korudu
İstanbul, Arnavutköy’de sahile yüzmeye gelen vatandaşlar henüz patlamamış havan mermisi buldu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde öğle saatlerinde denizde yüzen vatandaşlar patlamamış bir havan mermisi buldu. Çevredekiler tarafından sahile çıkartılan havan mermisi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemeleri esnasında havan mermisinin bulunduğu sahili ve çevresini vatandaşların girişine kapatarak güvenlik önlemi aldı.
İlk incelemeleri olay yerinde tamamlanan havan mermisi daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak kaldırıldı. Ekiplerin havan mermisinin bulunduğu alan ve çevresini bir müddet girişe kapatmaya devam edeceği öğrenildi.