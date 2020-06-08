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Aktüel

Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Beş çocuk annesi eşini evlerinin önünde öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:01:52 -
Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta evlerinin önünde eşi Hatice Ç. ile tartışan V.Ç, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 5 çocuk annesi Hatice Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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