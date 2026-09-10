  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu Satıcıya bir daha ulaşamadı! Çiçek almak isterken 33 bin 400 lirasından oldu Bakan Gürlek duyurdu: ‘İmamoğlu suç örgütü' davasına ek iddianame hazırlığı Bakan Gürlek açıkladı! Ahbap ve Kuriş soruşturmasında itiraflar Ulusalcılar yine İsrail'in kucağında! Hakan Fidan'a attıkları iftiralar tutmadı tutmayacak! Gürlek tüyler ürperten adli gelişmeyi duyurdu: Gülistan Doku dosyasında dehşete düşüren detay! ‘Kimyasal madde kullanılmış olabilir’ Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz Microsoft'tan Suriye adımı! Karahasanoğlu iki yüzlülüğü böyle ortaya koydu
Yerel Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Haraççı-Hadımköy Yolu'ndaki kazada araçta mahsur kalan mikser sürücüsünü itfaiye çıkardı. Cadde trafiğe kapandı, araçlar alternatif yollara yönlendiriliyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Sazlıbosna mevkiinde kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu 4 aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 34 MRA 730 plakalı mikser, Arnavutköy istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre viraja süratli giren mikser, önce Naif Demir yönetimindeki 34 NJL 884 plakalı kamyonete çarptı. Yan yatarak devrilen mikser, 34 THY 32 plakalı ticari taksi ile 34 NOA 473 plakalı otomobile de çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan sürücüyü itfaiye çıkardı

Mikser sürücüsü Hüseyin Yıldız aracın içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Naif Demir ile birlikte iki yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi sürücüsü Serkan Aydemir ile otomobil sürücüsü Selçuk Arslan ise kazayı yara almadan atlattı.

"Kendimizi yolun boşluğuna attık"

Kazayı gören Abdullah Çetin, mikserin süratli geldiğini iddia etti. Çetin, "Hızlı bir şekilde, süratle geliyordu. Virajı alamadı. Virajı alamadıktan sonra yan döndü, bizim arkadaşın arabasının arka tarafına devrildi. Ucuz kurtuldu. Biraz daha geride olsa adam beton arabasının altında kalacaktı. Arkada da bir taksi vardı. Devrildikten sonra taksiye ve diğer arabaya da çarpmış" dedi.

Mikserin kendi bulundukları noktaya doğru geldiğini söyleyen Çetin, en ağır durumda olanın mikser şoförü olduğunu belirterek "Çok süratli geliyordu, ben böyle bir şey görmedim. Biz hemen kendimizi yolun boşluğuna attık. Atmasak bizim de üzerimize gelecekti" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Polis ekipleri, cadde üzerindeki ayrımlarda önlem alarak trafiğin alternatif yollara aktarılmasını sağlıyor. İçi beton yüklü mikserin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı; devrilen mikser ve kapanan cadde dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23