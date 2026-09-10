Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Sazlıbosna mevkiinde kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu 4 aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 34 MRA 730 plakalı mikser, Arnavutköy istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre viraja süratli giren mikser, önce Naif Demir yönetimindeki 34 NJL 884 plakalı kamyonete çarptı. Yan yatarak devrilen mikser, 34 THY 32 plakalı ticari taksi ile 34 NOA 473 plakalı otomobile de çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan sürücüyü itfaiye çıkardı

Mikser sürücüsü Hüseyin Yıldız aracın içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Naif Demir ile birlikte iki yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi sürücüsü Serkan Aydemir ile otomobil sürücüsü Selçuk Arslan ise kazayı yara almadan atlattı.

"Kendimizi yolun boşluğuna attık"

Kazayı gören Abdullah Çetin, mikserin süratli geldiğini iddia etti. Çetin, "Hızlı bir şekilde, süratle geliyordu. Virajı alamadı. Virajı alamadıktan sonra yan döndü, bizim arkadaşın arabasının arka tarafına devrildi. Ucuz kurtuldu. Biraz daha geride olsa adam beton arabasının altında kalacaktı. Arkada da bir taksi vardı. Devrildikten sonra taksiye ve diğer arabaya da çarpmış" dedi.

Mikserin kendi bulundukları noktaya doğru geldiğini söyleyen Çetin, en ağır durumda olanın mikser şoförü olduğunu belirterek "Çok süratli geliyordu, ben böyle bir şey görmedim. Biz hemen kendimizi yolun boşluğuna attık. Atmasak bizim de üzerimize gelecekti" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Polis ekipleri, cadde üzerindeki ayrımlarda önlem alarak trafiğin alternatif yollara aktarılmasını sağlıyor. İçi beton yüklü mikserin kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı; devrilen mikser ve kapanan cadde dron kamerasıyla havadan görüntülendi.