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Aktüel Arnavutköy'de ahırda tadilat yaparken yüksekten düşen kişi yaralandı
Aktüel

Arnavutköy'de ahırda tadilat yaparken yüksekten düşen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:31:39 -
Arnavutköy'de ahırda tadilat yaparken yüksekten düşen kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ahırda tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Kurt isimli kişi, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Asır Sokak'ta bulunan ahırını, tamir ederken yaklaşık 2 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.

Düşmenin etkisiyle ayağa kalkamayan Zeki Kurt'un yardımına komşuları koştu. Kurt'un belinde büyük acı hissettiğini söylemesi üzerine komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, Zeki Kurt'u düştüğü yerden kaldırarak ahırın dışına çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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