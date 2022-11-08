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Yaşam Arnavutköy Yassıören sular saat kaçta gelecek 8 Kasım Salı
Yaşam

Arnavutköy Yassıören sular saat kaçta gelecek 8 Kasım Salı

8 Kasım Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri güncel:

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:08:00 -
Arnavutköy Yassıören sular saat kaçta gelecek 8 Kasım Salı

İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Arnavutköy Yassıören sular saat kaçta gelecek 8 Kasım Salı

İlçe        :              ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler     :              YASSIÖREN MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 11:44:20.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.ÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler     :              KARTALTEPE MAH,KANARYA MAH,HALKALI MERKEZ MAH,İNÖNÜ MAH,TEVFİKBEY MAH,KEMALPASA MAH,CENNET MAH,BEŞYOL MAH,ATAKENT MAH,GÜLTEPE MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,CUMHURİYET MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 13:53:42.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler     :              AKÖREN MAH

Açıklama             :              ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 11:56:11.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler     :              KADIKÖY MAH

Açıklama             :              ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 12:00:20.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler     :              GAZİTEPE MAH

Açıklama             :              ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 12:02:58.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler     :              KOŞUYOLU MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 13:49:56.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              PENDİK

Etkilenen Mahalleler     :              YAYALAR MAH,GÜLLÜ BAĞLAR MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 13:40:50.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler     :              TOPAĞACI MAH,ELMALIKENT MAH,DUMLUPINAR MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 10:29:53.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ŞİLE

Etkilenen Mahalleler     :              SAHİLKÖY MAH,KURNA MAH,KARAKİRAZ MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-08 11:08:06.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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