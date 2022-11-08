Arnavutköy Yassıören sular saat kaçta gelecek 8 Kasım Salı
8 Kasım Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? İstanbul su kesinti saatleri güncel:
İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Arnavutköy Yassıören sular saat kaçta gelecek 8 Kasım Salı
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:44:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : KARTALTEPE MAH,KANARYA MAH,HALKALI MERKEZ MAH,İNÖNÜ MAH,TEVFİKBEY MAH,KEMALPASA MAH,CENNET MAH,BEŞYOL MAH,ATAKENT MAH,GÜLTEPE MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 13:53:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : AKÖREN MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:56:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : KADIKÖY MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 12:00:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : GAZİTEPE MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 12:02:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : KOŞUYOLU MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 13:49:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : YAYALAR MAH,GÜLLÜ BAĞLAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 13:40:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : TOPAĞACI MAH,ELMALIKENT MAH,DUMLUPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 10:29:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : SAHİLKÖY MAH,KURNA MAH,KARAKİRAZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:08:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.