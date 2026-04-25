Arnavutköy Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Projeleri ile BM’de Uluslararası Alanda Yer Aldı

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, New York’taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Candaroğlu, ilçede hayata geçirilen çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, bu çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen sürdürülebilirlik ve çevre projeleri kapsamında yerel yönetimlerin uluslararası iş birliklerine dahil olması giderek önem kazanırken, Arnavutköy Belediyesi’nin sıfır atık projeleriyle bu ağa katılması dikkat çekti. Candaroğlu’nun açıklamaları, yerel yönetimlerin çevre politikalarında küresel ölçekte nasıl bir rol üstlenebileceğini ortaya koydu.

“Birleşmiş Milletler’de yerel ağa katılımımız onaylandı”

Candaroğlu açıklamalarında, “Arnavutköy'lü hemşerilerimizle haklı bir gururumuzu, sevincimizi paylaşmak istiyorum. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasındayız. Tabi uzunca süre görevde olduğumuz kapsamda çevre projeleri hakkında, sıfır atık hakkında birçok çalışmamız oldu. Sürdürülebilir çevre hakkında birçok çalışmamız oldu. Bunun hamdolsun meyvelerini toplamaya başladık. Bunlardan ilki şu anda burada bulunma amacımız da odur. Birleşmiş Milletler'in sıfır atık projelerimizle alakalı yerel ağa katılım, üyelik olarak katılımını hamdolsun onaylattık. Tabi Türkiye'deki birçok ilçe belediyesinin ve il belediyelerinin bu anlamda çalışmaları var. Ancak Uluslararası çapta ve Birleşmiş Milletler'in desteklemiş olduğu Bu yerel ağda bulunmak bizler için çok ciddi bir gurur, bir şeref. Bunu ben kıymetli hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“50 bin atık lastikle ses bariyeri oluşturduk”

İlçede yürütülen çevre projelerine değinen Candaroğlu, “Tabii bizi buraya getiren, bu noktaya getiren birçok sürdürülebilir projemiz var. Başta yenilenebilir enerji alanında yaptığımız, sıfır atık anlamında yaptığımız birçok projemiz var. Bizler göreve gelir gelmez öncelikle iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüzü kurduk. Bu anlamda müdürlüğümüzün tabi çok prestijli çalışmaları oldu. Yine sıfır atık ve geri dönüşüm anlamında yaptığımız en son projelerden bir tanesi, ilçemizin Güney Çevre Yolu etrafında yaşadığı çok ciddi bir ses problemi vardı. Bu ses problemini biz bir projeyle ve yenilikçi, çevreci bir projeyle çözdük. Ses bariyerimizi ilçemizde toplanan, yıllardır toplanan 50 binin 'in üzerinde atık lastikle geri dönüştürerek bu atık lastikleri ses bariyeri inşası yaptık ve şu anda hem ses problemini çözdük hem de çevireceği bir projeyi imza atmış olduk. Bu Türkiye'de uygulanan ilk bir projeydi.” dedi.

“Tüm vatandaşlara sıfır atık bilinci kazandırdık”

Toplumsal farkındalık çalışmalarına da değinen Candaroğlu, “Tabii bunun yanında yine geri dönüşümle alakalı, sıfır atıkla alakalı çevre bilincini ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimizle, okullarımızla okuyan yavrularımıza başlayarak ailelerimize, bütün apartmanlara eğitim verdik ve bu eğitimin sonunda da birçok vatandaşımızı teşvik edecek, sonunda ödüller olan ve vatandaşımıza bu bilinciyi aşılamak adına yaptığımız projelerimiz var. Bütün bunların aslında topladığımız bir meyvesidir bugün burada bulunmamızın sebebi.” şeklinde konuştu.

“Güneş enerjisi ve elektrikli araçlarla karbon salımını azaltıyoruz”

Enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Candaroğlu, “Tabi sadece sıfırlatıp geri dönüşüm anlamında değil. Bugün hem sürdürülebilir hem yenilenebilir enerji anlamında da çok ciddi adımlarımız var. Yine ilçemizde ilk defa belki Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiğimiz dalgadan enerji üretimiyle, bunun yanında yine güneş enerji sistemlerimizle, bugün hizmet binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemlerini bizler yakın zamanda yaklaşık 250 bin metre alanda, Niğde'de tahsisini aldığımız bir alanda güneş enerjisi tarlası oluşturarak da devam ettiriyoruz. Ve hizmet araçlarımızı, bugün belediyemiz adına kullandığımız hizmet araçlarımızı, elektrikli otobüslerimizi, yerli ve milli hizmet araçlarımızı elektrikli tamamen dönüştürerek çevreci bir aslında projeye bu alanda da imza atmış olduk. Karbon salımını çok önemli biliyorsunuz. Bu anlamda yine bu projemizle bu sürece katkı sağlamış olduk.” dedi.

“Uluslararası başarıların devamı gelecek”

Uluslararası alanda elde edilen başarının devam edeceğini vurgulayan Candaroğlu, “Tabii bütün bu projelerin sonunda bizim şöyle bir isteğimiz, arzumuz var. İnşallah bu ilkini gerçekleştirdiğimiz, uluslararası alanda almış olduğumuz bir başarıdır bizler için. Devamı gelecektir. Bizler Arnavutköy olarak bugün başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyonda ilerliyoruz. Yine sıfır atık kıymetli hanımefendinin gerçekten ilçemize ve İstanbul'a aslında Türkiye'nin genelinde bu anlamda yapmış olduğu birçok çalışmalar var, projeler var. Artık uluslararası ağda da bu bilinci tüm insanlığa gerçekten yayma konusunda öncülük ediyoruz kıymetli hanımefendi sayesinde. Bizlerde ilçemizde yeşiliyle, mavisiyle, doğasıyla gerçekten muhteşem bir konumda olan potansiyeli olan ilçemizde hem çevre konusunda hem sıfır atık konusunda hem de yenilenebilir enerji konusunda bu tür projelerimizde uluslararası alanda inşallah söz ettirecek projeler olarak bundan sonraki süreçlere devam ettireceğiz.” diye konuştu.

“Karadeniz dalgalarından elektrik üretilecek”

Karadeniz kıyısında planlanan projeye ilişkin detayları paylaşan Candaroğlu, “Yine sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda biz Arnavutköy ilçesi olarak Karadeniz'e yaklaşık 22 km sahilimiz var, kıyımız var. Biz bu alanda Karadeniz'in hırçın dalgalarından istifade etmek adına bir proje geliştirdik. Hem hırsın dalgalarından istifade edeceğiz hem de vatandaşımıza güvenli, konforlu plaj imkanı sağlamış olacağız. Dalgakıran projemiz var. Dalgakıran projelerimizin üzerinde, içerisinde dalga enerjisinden, dalgadan enerji üreteceğimiz, elektrik üreteceğimiz platformlarımız olacak. Bu platformlarımızda şu anda tabii ilçemizin birçok alanında enerji konusunda elektriğe döndüğümüz otobüslerimizde, hizmet araçlarımızda, birçok aracımızda elektriğe döndüğümüz süreçte bizlere kaynak sağlamış olacak. Biz burada hem tasarruf konusunda çok ciddi bir tasarruf yapacağız hem de gelecekte bu dalga kıranlarımızın üzerindeki platformlarımız bittiğinde çok ciddi bir şekilde ürettiğimiz enerjiden gelir elde etmiş olacağız. İlçemizin de bir geliri olmuş olacak. İnşallah şu anda izinlerimiz bittikten sonra, biz deneme platformumuzu kurmuştuk, biz elektrik ürettik dalgadan. Bunu yapan ilk ilçe belediyesiyiz bu anlamda. İnşallah bununla alakalı kısa süre içerisinde sabit platformlarımızı hayata geçirerek gerekli izinleri aldıktan sonra dalgadan da ciddi bir miktarda elektrik üreten bir ilçe olacağız.” sözlerine yer verdi.