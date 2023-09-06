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Yaşam Arnavutköy 128 kilogram yağış aldı
Yaşam

Arnavutköy 128 kilogram yağış aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 03:39:00 -
Arnavutköy 128 kilogram yağış aldı

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada Arnavutköy'de metrekareye 128 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağanak yağış akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişleri başlamıştır. Yağış saat 21.00 sularında etkisini kaybetmiştir. Aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy 128 kg, Çatalca 40 kg, Beykoz 37 kg, Sarıyer 28 kg, Silivri 15 kg yağış kaydedilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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