Arnavut yazar, teşhisi koydu! AB’de anti Erdoğan histerisi

Avrupa’da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir “anti Erdoğan histerisi” başladığını vurgulayan Bahiti, “Libya’dan Yemen’e, Akdeniz’den Ermenistan’a, Suriye’den Yunanistan’a, Kıbrıs’tan Lübnan’a ve Hollanda’dan Fransa’ya kadar bütün bu yerlerde yaşananlar için (Erdoğan) suçlanıyor. Avrupa’nın her iç veya dış başarısızlığının faturası Erdoğan’a kesiliyor” değerlendirmesinde bulundu.



Bahiti, bir suçlunun Tunus’tan kalkıp Fransa’nın Nice bölgesinde insanları öldürse bile tartışma konusunun “Erdoğan ve onun pan-İslamcılığı” olduğunun altını çizdi.



Türkiye'yi 18 yılda süper güç yaptı



Yazısında, “Ancak gerçek nasıl?” sorusunu soran Bahiti, şöyle devam etti: “Erdoğan, 18 yıl içerisinde Türkiye’yi derin bir krizin içinde olan bir ülkeden, dünyanın 10 ekonomik ve siyasi gücünden birine dönüştürdü. O, Türklerin hayatını on katı daha da iyileştirdi ve Türk gençliğine yaşam, umut ve iş verdi. Türkiye’nin askeri, siyasi ve stratejik otoritesini ait olduğu yere konumlandırdı. Türkiye, Güney Akdeniz ve Karadeniz’de en büyük bölgesel güç. Ayrıca ekonomik, turizm ve askeri anlamda bir süper güce dönüştü. Ancak AB ülkelerinin siyasi söyleminde, onların her iç başarısızlığının faturası Erdoğan’ın ‘gücüne’ kesiliyor.”