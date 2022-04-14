Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Pratik püf noktaları ile lokanta usulü Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri, evde de kolayca yapılabilir. İşte kolayca yapabileceğiniz lokanta usulü Arnavut ciğeri tarifi...

Arnavut ciğeri tarifi

Yapımı için malzemeler

600 gram ciğer

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 adet patates

2 su bardağı sıvı yağ

Soğan piyazı için:

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

Yarım demet maydanoz

Arnavut ciğeri tarifi Nasıl yapılır?

Kuzu ciğerinin zarını ayıkladıktan sonra küp küp doğrayın. Ciğerleri süzgece alıp bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Unu derin bir kaseye alıp tuzu ve karbonatı içine ekleyin. Ciğerleri una koyup harmanlayın. Sıvı yağı tavada ısıtıp fazla ununu silkelediğiniz ciğerleri yağa alın. Pişmeye başladıkları noktada kırmızı biberi de ekleyip pişirmeye devam edin. Patatesleri küp küp doğrayıp başka bir tavada sıvı yağ kızdırın ve patatesleri yağda kızartın. Ciğerleri ve patatesleri yağını süzdürüp servis tabağına yerleştirin. Piyaz için soğanı doğrayıp üzerine tuzu serpin ve ovalayın. Sumağı ve ince doğranmış maydanozu da soğanlara ekleyin. Hazırladığınız ciğer, patates ve soğan piyazını birlikte servis edin. Afiyet olsun.

Arnavut Ciğeri Püf Noktaları

-Arnavut ciğeri yaparken bazı püf noktaları bilmek bu yemeği daha lezzetli yapacaktır. Ayrıca Arnavut ciğerinin pişme süresi de azalacaktır.

-Arnavut ciğerlerinin yumuşak olması için ciğerler asla yıkanmamalıdır. Bunun yanı sıra ciğerler yıkandıktan sonra bir süzgece konulur. Ciğerlerin suyu iyice süzülecektir.

-Arnavut ciğeri yapılırken yağ da iyice kızmış olmalıdır. Eğer yağ tam kızmadan Arnavut ciğerleri yağa atılır ise Arnavut ciğerleri yağı çekecektir. Bu durumda ise istenilen lezzet elde edilmez.

-İsteğe bağlı olarak Arnavut ciğeri ikinci kez de kızartılmalıdır. Bu kızartma işlemine dikkat edilmelidir. Çünkü Arnavut ciğeri ikinci kez kızartılır ve uzun süre yağda kalırsa ciğerler kuruyabilir.

-Arnavut ciğerleri kızartıldıktan sonra mutlaka ağzı kapalı bir kabın içerisinde muhafaza edilmelidir. Böylece Arnavut ciğerleri de yumuşak ve taze bir şekilde kalabilir.

-Arnavut ciğeri una bulandıktan sonra fazla un mutlaka alınmalıdır.

-Arnavut ciğeri yapılırken Arnavut ciğerleri çok küçük doğranmamalıdır. Çok küçük doğranan Arnavut ciğerleri kuru olacaktır.