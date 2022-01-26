Arnavut böreği nasıl yapılır? Arnavut böreği tarifi, malzemeler ve püf noktası

Arnavut böreği tarifi

Arnavut böreği tarifi için malzemeler

Hamuru için;

1 kg un

1 yemek kaşığı tuz

2 su bardağı kadar ılık su

İç harcı için;

500 gr kıyma

4-5 adet iri soğan

5-6 adet yeşil biber

3 adet domates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı karabiber

Tuz

Aralarına sürmek için;

200 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

Arnavut böreği nasıl yapılır?

Hamuru için; Undan 1 su bardağı unu bezeleri açmak üzere ayırın.Derin bir kaba kalan unu ve tuzu koyun ve karıştırın. Üzerine ılık su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurulur. Üzerini örterek hamurumuzu 1 saat kadar dinlendirin. İçi için; Soğanları küçük doğrayın. Biberleri küçük küçük doğrayın. Domatesleri de küçük doğrayın ve suyunu süzmek için süzgeçten geçirin. (Kışın daha lezzetli olduğu için çeri domatesi tercih edebilirsiniz). Tencereye tereyağı ve soğanı koyun ve kavurmaya başlayın. Soğanların rengi değiştiği zaman kıymayı ekleyin ve karıştırın. Kıyma suyunu saldığında biberleri ilave edin ve pişirmeye devam edin. Domatesleri ve tuzunu ekleyin. Harcımız iyice piştiğinde ocaktan alın ve karabiberi ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Aralarına sürmek için; Tencereye tereyağını ekleyin ve eritin. Dinlenen hamuru 2 e bölün. Alt kat hamur için; Eşit büyüklükte 24 adet yumurta büyüklüğünde beze yapın. Tezgah üzerine hamurun yapışmaması için un serpin. Bezeleri merdane yardımı ile biraz büyütün. Bezeleri 3 lü katlar yapın aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste birleştirin. Daha sonra bütün katları bir araya getirin. Tepsiden çok az büyük olacak şekilde elinizle uzatarak açın. Açılan hamuru, yağlanmış tepsi içerisine yerleştirin. Ve üzerine hazırladığımız kıymalı iç harcı döküp yaydırın. Diğer hamuru da aynı şekilde açın üst katı tamamlayın. Tepsiye ikinci katıda serin. Hamurların kenarlarını büzgü şeklinde kapatın. Kalan eritilmiş tereyağımız ile böreğimizin üstünü yağlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Piştiğinde fırından çıkartıp bir bezle örtün 15-20 dakika dinlendirin.

Arnavut böreği püf noktası

Arnavut böreği tarifinde börek pişirmeden önce dilimlenmez. Piştikten sonra da böreği yuvarlak tepside de yapmış olsanız kare kare dilimleyin.