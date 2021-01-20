Arnavuktluk'la birleşebiliriz

Eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Avrupa Birliği ülkelerine sert tepki göstererek, tavırlarının değişmemesi halinde Arnavutluk’la birleşmeye gideceklerini söyledi.



Sırbistan’dan 2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova’nın Avrupa’da hâlâ birçok ülke tarafından tanınmamasına tepki gösteren Kosova Geleceği İçin İttifak’ın (AAK) cumhurbaşkanı adayı Ramush Haradinaj seçim programını sunarken AB’yi suçlayarak önemli ifadeler kullandı.



Haradinay ilerleme olmazsa 4 veya 5 yıl içinde Kosova’da acı şeylerin olabileceğini söyleyerek, “Hepinize bir sorum var. Kosova’da ilerleme olmazsa dört veya beş yıl içinde ne olacak? Size bu soruyu neden sorduğumu tam olarak anlamalısınız. Kosova NATO’nun kapısında değilse ve vize serbestleşmesi yoksa AB üyeleri tarafından tanınmazsa, BM’nin kapısında olmazsak bundan sonra ne yapacağız? Beni ikna etmeye çalıştıklarını kabul edecek miyiz? Kosova yorgun, zayıf, ordu yok, enerji bağımsızlığı yok. Bunu kim kabul edebilir ve değilse, o zaman ne olacak? Vuki Nohekorev’ın bazen dediği gibi donmuş bir çatışmada olduğumuzu kabul etmek zorunda mıyız?” derken Kosova’nın diğerlerinin pek çok açık sorunu çözmeye istekli olana kadar bekleyemeyeceğini söyledi.



Neden izole edilebiliyoruz?



Arnavut asıllı eski başbakan, “Yeni ABD başkanının veya yeni Almanya şansölyesinin 2024, 2025 veya 2026’da Kosova’ya ne söyleyeceği konusunda bir açıklama yapması gerekeceği gün gelecek. Bizden bir şeyler yapmamızı bekleyin. Dondurulmuş çatışmaya razı gelmeyeceğiz. Bizleri bölmelerine izin vermeyeceğiz. Arnavutluk’la birleşme referandumuna gideceğiz. Şunu unutmayın, bunu biz istediğimiz için yapmayacağız. Çünkü 20 yıldır Batı’ya Kosova’nın Avro-Atlantik entegrasyonundan yana olduğumuzu, AB, NATO ve BM’nin üyesi olmayı istediğimizi söylüyoruz, çatışmayı donmuş bırakmadık, bizi ayırmamalarını da kabul etmedik ama Arnavutluk ile birleşme için referanduma gideceğiz. Bu bir aşk meselesi değil, 20 yıl önce Batı’ya Avrupa-Atlantik Kosova’nın ortak vizyonuna saygı duymak istediğimize söz verdik. Avrupalı ​​ortaklarımız bizi neden bu kadar izole ediyor? Neden bizi bir kenara bırakıyorlar ve zaman zaman bize şunu söylüyorlar: bunun için suçluyuz. Birisinin Kosova ile olan sorunu çözme havasına girmesini bekleyemeyiz” diyerek adeta rest çekti.