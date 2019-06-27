Armutlu’ya yeni termal otel yatırımı

Yalova’nın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Armutlu’da termal otel yatırımları hız kazandı.

Termal turizm alanında yüksek bir ivme yakalayan ve her geçen gün kendini yenileyen Yalova’nın Armutlu ilçesi, termal ve sağlık turizmin de gözdesi olma yolunda ilerliyor. İlçe, bu anlamda yeni yatırımlar da çekiyor.

Bunlardan bir tanesi kapılarını açtı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Erhan Aytaç’ın yürüttüğü İskele Park Otel hizmete alındı.

“Keyifli bir tatil imkanı sunmaktayız”

Oteli diğer işletmelerden ayıran en büyük farkının termal suyunun barındırdığı özellikler olduğunu belirten Erhan Aytaç, “Armutlu Kaplıcaları mevkiinde, Osmanlı kültürünü yansıtan termal otelimiz; Türk hamamı, fin hamamı, sağlık üniteleri, sauna, termal havuzlar, aile havuzlar, açık yüzme havuzları,aqua park ile donatılmış ve Armutlu’nun zengin kaplıca suyuna sahiptir. Armutlu’nun dinlendirici sularında tüm yorgunluğunuzu atabilmeniz atlanmaması gereken bir niteliktir. Çam ormanlarının, kaplıcanın ve denizin olduğu bölgede keyifli bir tatil imkânı sunmaktayız. Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri zengin çeşitleri ile açık büfe olarak deniz manzaralı teraslarımızda nezih bir ortamda sunulmaktadır. Odaların tamamında 24 saat termal sudan faydalanabilirsiniz. Spa merkezinde bulunan hamam, havuz, buhar odası ve şok havuzu bay-bayan ayrı olarak hizmet vermektedir. Otelimiz toplamda 75 odalı olup, 275 yatak kapasitelidir. Şehir merkezinde bulunduğu konum itibariyle İstanbul Yenikapı ve Kadıköy’den her gün yapılmakta olan deniz otobüsü seferleri ile 1 saatte ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.