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Armutlu çikolatalı kek tarifi

Armutla reçel, turta gibi pek çok tatlı yapılmaktadır. Peki armutlu çikolatalı keki denediniz mi? İşte tarifi…

04 Kasım 2018 Pazar 22:42
Armutlu çikolatalı kek tarifi

MALZEMELER

TABANI İÇİN

2 su bardağı un
120 g oda sıcaklığında tereyağı
50 g pudra şekeri
60 g badem unu
1 yumurta
Bir tutam tuz

ARASI İÇİN

3 armut
40 g tereyağı
Yarım çay kaşığı tarçın

ÇİKOLATA KATI İÇİN

80 g bitter çikolata
120 g oda sıcaklığında tereyağı
3/4 su bardağı tozşeker
1 yumurta
Yarım su bardağı süt
90 g badem unu
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao

ÜZERİ İÇİN

Kakao

HAZIRLANIŞI

Tabanı için tüm malzemeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru orta boy kelepçeli bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Kabarmasını önlemek için üzerini çatal ile birkaç yerinden delin. Armutlu katı hazırlamak için armutların kabuklarını soyup, iri küpler halinde doğrayın. Tereyağını bir tavada eritip armutları ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Tarçını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra hazırladığınız tabanın üzerine yayın. Çikolata katı için çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alıp şeker eriyinceye kadar çırpın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Erittiğiniz çikolatayı ilave edip karıştırın. Un, kabartma tozu ve kakaoyu bir kaba eleyip çikolatalı karışıma ekleyin ve harç pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırın. Çikolatalı harcı armutların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 195 derece fırında 30-35 dakika pişirip fırından alın. İyice soğuduktan sonra üzerine kakao serperek servis yapın.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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