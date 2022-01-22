  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Armut reçeli tarifi, nasıl yapılır? En kolay armut reçeli tarifi
Kadın - Aile

Armut reçeli tarifi, nasıl yapılır? En kolay armut reçeli tarifi

Enfes bir armut reçeli tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-22 01:06:00 - 2022-01-22 01:17:41
Armut reçeli tarifi, nasıl yapılır? En kolay armut reçeli tarifi

Armut reçeli tarifi

Armut reçeli için malzemeler

  • 500 gram armut
  • 2 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 3 adet karanfil
  • Yarım limonun suyu

Armut reçeli nasıl yapılır?

Armutları soyup çekirdeklerini ve çekirdek yuvasını çıkarın. Küp küp doğradığınız armutları tencereye alın. Üzerine şekeri serpin ve suyu ilave edin. Kısık ateşte pişirmeye başladığınız reçele karanfilleri ve tarçın çubuğunu ilave edin. Ara sıra karıştırarak kıvam alana ve rengi değişene kadar reçeli pişirin. Rengi koyulaşan reçelin içinden tarçını ve karanfilleri çıkarıp limon suyunu ilave edin. Oda sıcaklığında soğuttuğunuz reçeli bir kavanoza koyup ağzını sıkıca kapatın. Serin ve güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay