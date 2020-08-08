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Kadın - Aile

Armut reçeli nasıl yapılır? | Armut reçeli tarifi

Kolay armut reçeli tarifi | Ağustos ayıyla birlikte pek çok kişi kış için hangireçelleri hazırlamaya başlaması gerektiğini araştırıyor. Ağustos eylü aylarında en çok yapılan reçellerin başında ise armut reçeli geliyor. Armut reçeli yapmak isteyenler armut reçeli tarifi, kolay armut reçeli tarifi, armut reçeli gerekli malzemeler, 4 kilo armuttan reçel nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, lezzetli armut reçeli tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:29:00 -
Armut reçeli nasıl yapılır? | Armut reçeli tarifi

Armut tam bir şifa deposudur. C vitamini ve lif yönünden zengin olan armut ölçülü tüketildiğinde kalp dostudur. Ağustos ayıyla birlikte kolları sıvayıp lezzetli bir reçel tarifi arayanlar için damakları çatlatacak lezzetle bir reçel tarifi hazırladık. İşte, armut reçelinin tarifi.

Armut reçeli tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo armut
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 3 adet karanfil
  • 1 tane çubuk tarçın
  • Yarım limonunun suyu

Ölçüyü arzunuza göre bu oranlarda artırabilirsiniz.

Armut reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle armutları güzelce yıkayıp kabuklarını soyun.

Ardından armutları ortadan ikiye kesin ve çekirdekli kısmı çıkarın.

Armutları küp küp doğrayın.

Bir tencerenin içerisine armut, su ve şekeri alıp pişmeye bırakın.

5-6 dakika sonra tencereye tarçın ve karanfilleri ekleyin.

Ara ara karıştırarak reçeli pişirin.

Yaklaşık 45-50 dakikada reçel kıvam alacaktır.

Kıvam alan ve rengi dönen reçele limon suyunu ekleyip karıştırın.

Limonu ekledikten sonra reçeli 5 dakika daha pişirin sonrasında ocaktan alın.

Ilınan reçeli kavanozlara alın ve soğuduğunda ağzını kapatıp saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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