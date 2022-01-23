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Dünya Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan istifa mı etti?
Dünya

Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan istifa mı etti?

Armen Sarkisyan neden istifa etti? Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa ettiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi 'Armen Sarkisyan kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 19:51:00 -
Armen Sarkisyan kimdir? Armen Sarkisyan istifa mı etti?

Armen Sarkisyan istifa mı etti? Erenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti. İstifasına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Armen Sarkisyan kim?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Armen Sarkisyan kimdir?

Armen Sarkisyan 23 Haziran 1953'te dünyaya geldi. Ermenistan'ın 2 Mart 2018'de seçilen 4. cumhurbaşkanı. Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu. Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü’nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

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