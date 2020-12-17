Armatürlerdeki kireç lekesi nasıl temizlenir? Armatürler nasıl parlar?

Musluk armatür temizliği nasıl yapılır, taharet musluğu nasıl temizlenir, bataryadaki kireçlenme nasıl giderilir, lavabo musluğu nasıl parlatılır gibi akla elen soruların yanıtı haberimizde...

Armatürlerdeki kireç lekesi nasıl temizlenir?

Limon Kabuğu İle Musluk Parlatma Yöntemi

Doğal temizlik yöntemlerinin artık piri olmuş olan pek çok bayan limonun ev temizliğindeki önemini kanıksamış durumdadır. Doğal bir temizlik malzemesi olan limon, aynı zamanda çelik muslukların parlamasını ve elde edilen parlaklığın uzun süre kalıcı olmasını sağlamaktadır. Salata ve çorbalarda kullandığımız limon kabuğunun iç kısmı ile muslukları ovarak anında muslukların parladığı görülebilir. Ayrıca limonun asidik yapısı musluklarda oluşan kireçlerin kolayca çıkmasını da sağlamaktadır. Limon ile musluk temizliğinin daha etkili olması için direkt olarak limonun suyunu sıkarak uygulamak inatçı kirlerinde zahmetsizce temizlenmesini sağlayacaktır. Limonla musluk temizlemenin incelikleri

Karbonat Tozu İle Musluk Parlatma Yöntemi

Muslukların mat ve su lekesi olmasından şikayetçi olan bayanların tercih edebilecekleri etkili ve ekonomik musluk parlatma yöntemlerinden bir diğeri de karbonat tozudur. Karbonatı kullanılmayan bir diş fırçasına dökerek muslukları temizlemek tertemiz ve ışıl ışıl bir musluk sahibi olmayı mümkün kılacaktır. Karbonat tozu ile musluk parlatma işini yaklaşık 10 dakika boyunca uygulayarak sonucun kalıcı olması sağlanabilir. Karbonatın garip gelebilecek ancak inanılmaz kullanım alanları

Sirke İle Musluk Parlatma Yöntemi

En etkili deterjanların bile geçici çözüm sağladığı musluk temizliğinde beyaz sirke etkisi ve pratikliği ile her bayanın bilmesi gereken bilgilerden biridir. Evde bulunan beyaz sirkeyi boş bir sprey şişeye doldurup mat görünen musluklara püskürtmek parlak musluklara sahip olmanın ilk aşamalarından biridir. Bir süre beklettikten sonra sünger yardımıyla sirkenin etkisini göstermesi sağlanır. Son derece kolay olan bu yöntem evinde mutlaka sirke olan herkesin bilmesi gereken bir bilgidir. Mutfak ve banyo temizliğinin kararmış musluklar nedeniyle gölgede kalmasını istemiyorsanız kimyasal içerikli deterjanlar yerine sirke ve limon gibi malzemeler daha etkili ve zararsız seçeneklerdir.