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Armatür almanın püf noktaları

O pırıltılı ve birbirinden cazip çeşitleri ile aklınızı karıştıran armatürü alırken mutlaka garanti belgesini isteyin ve garanti şartları ile süresini öğrenin.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:52
Armatür almanın püf noktaları

Yanlış ürün almanız size ileride pahalıya patlar, o pırıltılı nikelaj pul pul soyulur, üzülürsünüz.

Kutu içindeki parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.

Montaj föyünün kutunun içinde olup olmadığını mutlaka sorun.

Armatürün gövdesinde çizik, kararma ya da herhangi bir deformasyon olup olmadığını kontrol edin.

Satın alacağınız tek kumandalı armatürde Isı ve Debi Ayarlı Plus Kartuş bulunup bulunmadığını satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin. Isı ve Debi Ayarlı Plus Kartuş size su ve enerji tasarrufu, sessiz kullanım ve hijyen sağlar.

Armatürün su çıkış ucunda perlatör bulunup bulunmadığına dikkat edin. Perlatör size su tasarrufu ve köpük şeklinde su akışı sağlayacak, sıçramayı önleyecektir.

Armatür ara musluk bağlantı hortumlarının esnek ve çelik örgülü olması gerekir.

Armatür montajı için filtreli ara muslukları tercih edin.

Satın alacağınız banyo bataryasının su giriş kısmında veya armatürün ara musluk bağlantı hortumunda sesi azaltıcı aparat olup olmadığını satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.

Satın alacağınız armatürün kalite ve standartlara uygunluk belgelerini satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:52
  1. armatür
  2. armatür alırken dikkat edilmesi gerekenler

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