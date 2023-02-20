Armağan Çağlayan, İBB’nin 'depreme dayanıklılık testi' skandalını ifşa etti!

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirlerde çok sayıda bina yerle bir oldu.

Bir süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte evinde dinlenmeye çekilen başarılı televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan da deprem sonrası oturduğu evi kontrol ettirmek için belediyeye başvurdu.

‘EVİMİ KONTROL ETTİRMEYİ BAŞARAMADIM’

Depremlerin ardından İstanbul’da oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda belediyeye başvurduğunu ancak defalarca kez olumsuz cevap aldığını söyledi.

Yaşadığı duruma sitem eden Çağlayan, “Bir de şöyle bir şey var. İstanbul’da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum. Her seferinde aynı yanıtı aldım: ‘1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!’ Ve kontrol ettirmeyi başaramadım” dedi.

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