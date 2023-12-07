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Gündem Armağan Çağlayan AVM'yi birbirine kattı
Gündem

Armağan Çağlayan AVM'yi birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 16:42:00 -
Armağan Çağlayan AVM'yi birbirine kattı

Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağıran Çağlayan’ın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre ünlü sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan (57), program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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