Arkas Spor, yarın Afyon Belediye Yüntaş'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'la karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, hedeflerinin galibiyet olduğunu bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, genç ve çalışmayı seven bir takım olduklarını belirterek, "Hedeflerimiz var. Her maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor ve sahada en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Afyonkarahisar'da da bu hedefimiz değişmeyecek. İyi voleybol ve galibiyetle İzmir’e dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki Afyon Beldiye Yüntaş - Arkas Spor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak.