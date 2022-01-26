Arkalarına aldıkları CHP'li ve HDP'lilerle tehdit ettiler! TTB iş bırakmaya hazırlanıyor

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TTB'ye bağlı doktorlar, yanlarına aldıkları CHP'li ve HDP'li milletvekilleri ile birlikte, "3 Şubat'ta iş bırakma" tehdidinde bulundu.

TTB Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen basın toplantısına, Şebnem Korur Fincancı ile birlikte, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de katıldı.





TTB'nin basın açıklamasında okunan metin şöyle:

"Biliyoruz unutturma, vazgeçirme politikası uygulanmaya çalışılıyor ama biz ki umudu bilen, direnmeyi bilen bir mesleğin mensuplarıyız asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm sağlık kurumlarının bahçelerini yeniden beyaza boyayacağız, hekimlerin gücünü, birliğini bizi duymayan kulaklara duyuracak, görmeyen gözlere bir kez daha göstereceğiz. Kararlılığımızı, vazgeçmeyeceğimizi, haklarımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğimizi herkes bilmelidir. Bugün haklarımız; kendimizin ve ülkemizin geleceği için ayaktayız."