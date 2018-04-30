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Arkadaşlarıyla buluşmaya giden avukat şoku yaşadı!

Ankara'da dün akşam avukat Beyza Erdoğan arkadaşlarıyla buluştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra otomobiline döndüğünde ise şoka girdi. Avukat Beyza Erdoğan'ın otomobilden dava dosyaları, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda flaş belleğin bulunduğu çanta çalındı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:19
Arkadaşlarıyla buluşmaya giden avukat şoku yaşadı!

Arkadaşlarıyla Çankaya ilçesindeki bir kafeye gelen avukat Beyza Erdoğan, otomobilini 1439. Sokak'ta park etti. Yaklaşık 1,5 saat kafede kalan Erdoğan, aracının yanına gittiğinde sağ arka camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile müvekkilliğini yaptığı kişilerle ilgili 4 dava dosyasının çalındığını fark etti.

Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde park izi çalışması yaptı. 

Bu arada, aynı sokakta park halinde bulunan 34 LZ 2112 plakalı otomobilin de sol ön kelebek camı kırılarak içindeki çok sayıda flaş belleğin bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. 

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

"BENİ ADETA ŞOKA UĞRATTI"

Hırsızlık mağduru avukat Erdoğan, yaptığı açıklamada, avukatların bir dosyayı çalışmasının uzun zaman aldığına dikkati çekerek, hırsızlık nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. 

Dava açmak üzere Balıkesir'e gideceğini ve davayla ilgili dosyaların araçta olduğunu ifade eden Erdoğan, "Döndüğümde araçtaki dosyaların çalınmış olması beni adeta şoka uğrattı. Burada önemli olan şey asla bir maddi değer değil, burada bir emek söz konusu. Burada üzücü olan ise hırsızlığı yapan arkadaş da adliyeye düşecek, ona da bir avukat gerekecek, onu savunmak için de çaba ve emek gerekecek. Burada söz konusu olan şey emek hırsızlığı." diye konuştu. 

Erdoğan, hırsızlığın, ilgilendiği dava nedeniyle gerçekleştirildiğini düşünmediğini belirterek, başkalarının emeğine bu tür saygısızlıklar yapılmaması ve herkesin çalışıp kendi emeğiyle para kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:19
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  2. hırsızlık
  3. OTOMOBİL
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