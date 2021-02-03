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Siyaset ‘Arkadaşlarına’ ters kelepçe takıldığını söyleyen CHP rezil rüsva oldu
Siyaset

‘Arkadaşlarına’ ters kelepçe takıldığını söyleyen CHP rezil rüsva oldu

CHP’li Tuba Torun, “Arkadaşlarımızı ters kelepçeyle bekletiyorlar, biri cama buğu yapıp ambulans yazdı, kimse dikkate almadı” yalanını ortaya atınca rezil oldu. Gelen tepkiler üzerine “Eliyle değil burnuyla yazdı” açıklaması yapan Torun sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:33:00 - 2021-02-03 11:34:31
‘Arkadaşlarına’ ters kelepçe takıldığını söyleyen CHP rezil rüsva oldu

 yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi’nde LGBT grupları ve marjinal örgütlerin düzenlediği gösteriler devam ediyor. Önceki gün üniversite binasına yönelik işgal ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’ya yönelik rehin alma girişiminden sonra devam eden gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çok büyük bir bölümünün Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi.

Provokatif eylemlere ilk günden bu yana destek çıkan CHP ise, ortalığı karıştırmaya devam ediyor. CHP’li ‘hukukçuTuba Torun, sosyal medyada iftira kokan bir paylaşım yaparak rezil rüsva oldu.

Eylemcileri “arkadaşlarımız” olarak niteleyen Tuba Torun, 1.5 saat ters kelepçeli bekletilen eylemcilere su bile verilmediğini, protestoculardan birinin cama buğu yaparak “ambulans” diye yazdığını ileri sürdü.

Eli ters kelepçeli olan eylemcinin cama nasıl yazı yazdığı merak konusu oldu. Bu konuda kendisine gelen birçok eleştiriden sonra yeniden açıklama yapan Tuba Torun bu kez alay konusu oldu. Torun, eylemcinin eli ters kelepçeli olduğu için cama burnuyla yazı yazdığını iddia etti.

CHP’li Tuba Torun’a gelen tepkilerden birkaçı şu şekilde:

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