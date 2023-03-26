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Siyaset ‘Arkadaşlar bazen beni götürüp…’ Kılıçdaroğlu'ndan bomba algı itirafı!
Siyaset

‘Arkadaşlar bazen beni götürüp…’ Kılıçdaroğlu'ndan bomba algı itirafı!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 12:37:00 -
‘Arkadaşlar bazen beni götürüp…’ Kılıçdaroğlu'ndan bomba algı itirafı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla buluşmasındaki konuşmasında, nasıl seçim algısı yaptıklarını açık açık itiraf etti.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanları ile buluştu.

Seçim değerlendirmesinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Yereldeki başarıyı genelde göstermeliyiz. Rehavete kapılmayacaksınız." dedi.

'Körler sağırlar birbirini ağırlar' itirafı!

"Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın." diyen Kılıçdaroğlu, partideki algı çalışmasını itiraf ederek belediye başkanlarını şöyle uyardı:

Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek.
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