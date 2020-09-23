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Yerel Arkadaşıyla ava çıkan adamdan acı haber
Yerel

Arkadaşıyla ava çıkan adamdan acı haber

Manisa'da ava çıktığı arkadaşı tarafından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:40:00 -
Arkadaşıyla ava çıkan adamdan acı haber

Manisa'da bir kişi, çıktıkları av sırasında arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Feci olay Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Bilik (62) ile M.P. (56) Darkale Mahallesi'nden domuz avına çıktı. İki arkadaş av esnasında ormanlık alana dağıldı.

Sesin geldiği yöne ateş etti, arkadaşını vurdu

İddiaya göre bu sırada M.P. isimli şahıs, çalılıklardan duyduğu ses üzerine ateş açtı. 56 yaşındaki şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar arkadaşı Ahmet Bilik'e isabet etti.

Yaşanan olay üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu 62 yaşındaki Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Av sırasında arkadaşını vuran M.P. gözaltına alınırken, Bilik'in cesedi de İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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