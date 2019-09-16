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Arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

Manavgat'ta arkadaşını bıçaklayarak öldüren Türkmenistan uyruklu sanık, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:01
Arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Türkmenistan uyruklu Ruslan Narmetov'a (25), 16 yıl hapis cezası verildi.

Hakan Akdoğan'ın (43) geçen yıl kasım ayında bıçakla öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tarafların yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ruslan Narmetov ise duruşmaya Alanya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunmasında annesini tedavi ettirmek amacıyla Türkiye'de çalıştığını ve para biriktirdikten sonra annesini Türkiye'ye çağırdığını anlatan Narmetov, bu sırada çalıştığı iş yerinden tanıdığı Hakan Akdoğan'ın kendisine Antalya'da doktor bulabileceğini söylediğini iddia etti.

Olay günü de Akdoğan'ın kendisini arayarak, para ile yanına gelmesini istediğini öne süren Narmetov, şunları kaydetti:

"Parayı evde bırakarak otobüsle Antalya'ya gittim. Antalya'ya vardığımda yemek yedik. Bana parayı sordu, getirmediğimi söyleyince kızdı. Ben hesabı öderken, o bir taksiciyle Taşağıl'a gidip gelmek için anlaşmış. Taksiyle Taşağıl'a giderken yolda bir markette durup bira aldı. Eve geldiğimizde Hakan'a 'Sen arabada bekle, evden parayı alıp geleceğim' dedim. Evde odaya girdim ve 6 bin 500 lirayı aldım. Bu sırada arkamdan gelen ve salonda olan Hakan parayı kendisine vermemi söyleyince ben de 'Parayı doktora veririz' dedim. Bunun üzerine Hakan, bana bıçak çekti ve dizimden yaraladı. Bıçağı tutmaya çalışırken yere yuvarlandık. Bıçak elinden düştü. Yerdeyken sırtıma bastırıp beni boğmaya çalıştı. Bunun üzerine yerden bıçağı aldım ve kendimi kurtarmak için ona sapladım. Kaç kez sapladığımı hatırlamıyorum."

Mahkeme, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen Narmetov'u 16 yıl hapisle cezalandırdı.

- Olay

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde geçen yıl kasım ayında, Narmetov'un annesini tedavi ettirmek amacıyla biriktirdiği parayı, iddiaya göre arkadaşı Hakan Akdoğan (43) zorla almak istemiş, yaşanan kavgada Narmetov alkollü olduğu belirlenen Akdoğan'ın elinden bıçağı alıp, arkadaşını çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Akdoğan, hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Narmetov, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:01
  1. cinayet
  2. Duruşma
  3. Hakan Akdoğan
  4. Manavgat
  5. Ruslan Narmetov

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