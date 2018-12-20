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Arkadaşını kuş sanıp başından vurdu

Fethiye'de av tüfeğiyle kuş avına çıkan bir genç, yanlışlıkla kuş zannettiği arkadaşını başından vurdu.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:19
Arkadaşını kuş sanıp başından vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuş avına çıkan Hilmi Işık, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında Muğla Fethiye Arpacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Fatih G. (19) ve arkadaşı Hilmi Işık(19), ormanlık alana kuş avlamaya gitti. Fatih G., av tüfeğiyle Hilmi Işık'ı kazayla başından vurdu.

Fatih G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fatih G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fatih G.'nin ifadesinde, çalılar arasında ses duyduğunu, o sırada kuş sanıp tüfeğini ateşlediğini, arkadaşını vurduğunu anlayınca durumu yetkililere bildirdiğini söylediği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:19
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. Arkadaşını kuş sanıp başından vurdu
  4. Hilmi Işık
  5. kaza

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