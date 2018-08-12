Arkadaşını emniyet kemeri olarak kullandı
Şişli'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak takla atan 2 kişi yaralandı.12 Ağustos 2018 Pazar 14:39
İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Ali Şenses'in kullandığı motosiklet İdil sokağa gireceği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi motosikletten fırlayarak takla attı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görerek olay yerine çevredekiler yaralıların yardımına koştu.
ARKADAŞINI EMNİYET KEMERİ GİBİ KULLANDI
Sürücünün arkasında oturan kişi havada takla atıp yere düşene kadar arkadaşının belini bırakmadı. Arkadaşını adeta emniyet kemeri gibi kullanan yolcunun o anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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