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Yerel Arkadaşına inat girdiği Kızılırmak'ta boğuldu! O anları böyle kaydetti
Yerel

Arkadaşına inat girdiği Kızılırmak'ta boğuldu! O anları böyle kaydetti

Yeniakit Publisher
2024-08-07 09:58:00 -

Arkadaşının uyarısına rağmen Kızılırmak'a giren bir adam, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın son sözü ise "yoruldum" oldu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, akıntının güçlü olduğu bölgede yüzmeye çalışan adam, kısa süre içinde zorluk yaşamaya başladı. Arkadaşı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen suya giren adam, akıntıya direnemeyerek gözden kayboldu.

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen, adamın cansız bedeni nehirde bulundu. Bu üzücü olay, dikkatli olunması gereken su alanlarında güvenlik önlemlerine uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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