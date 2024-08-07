Arkadaşına inat girdiği Kızılırmak'ta boğuldu! O anları böyle kaydetti

Görgü tanıklarının ifadesine göre, akıntının güçlü olduğu bölgede yüzmeye çalışan adam, kısa süre içinde zorluk yaşamaya başladı. Arkadaşı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen suya giren adam, akıntıya direnemeyerek gözden kayboldu.

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen, adamın cansız bedeni nehirde bulundu. Bu üzücü olay, dikkatli olunması gereken su alanlarında güvenlik önlemlerine uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.