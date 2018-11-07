Arkadaş seçerken...



Kimlerle arkadaşlık yaparsanız, kimlerle oturup kalkarsanız, onların ahlâkından size, sizin ahlâkınızdan onlara bir şeyler geçer. İnsan, beraber bulunduğu kişilerden etkilenir.

Arkadaşlık hayatımız için çok önemlidir. Fakat, yanlış bir arkadaş seçimi size çok fazla zarar verebilir. Çok samimi olmadan önce dikkat etmeli ve onu iyi tartmalısınız.



Bir hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın." (Müslim)

"Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. Şu halde kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin!" (Hakim)

"Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce arkadaş edinin!" (Taberani)

Arkadaşınızı mihenk taşına vurun..

İyi bir arkadaş sizin iyi ve kötü gününüzde yanınızda olan kişidir. Sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Sürekli olarak size destek verir.

Size sezdirmeden içten içe kıskançlık duyan arkadaşlar çok ciddi zararlar verir. İyi arkadaşlar kıskanmazlar ve başarınızla gurur duyarlar.

Sizin yanınızda farklı başka insanların yanında farklı davranan veya yapmacık tepkileri varsa bu tarz arkadaşlar size zarar verir.

Bazı arkadaşlar, sadece sizinle vakit geçirmek isterler. Siz başka arkadaşlarla olursanız onları sizden kıskanırlar. Doğru olan iyi arkadaşınızın diğer arkadaşlarınızla da birlikte zevkle vakit geçirebilmesidir.

Genelde iyi arkadaşlar birbirlerinin beğenilerine saygı duyarlar. Birlikte saygı çerçevesinde denge sağlanır.



"Yakın arkadaşınız" size kırılacak ya da üzülecek diye düşünmeden düşüncelerini söyleyebilendir. Sürekli olarak sizi memnun edecek sözler söyleyen "dalkavuk arkadaş" hoşunuza gitse de sizi hataya sürükler.

İyi arkadaş sır saklamayı bilir. Anlattığınız ve özel konularınıza çözüm bulmaya çalışır.

İyi bir arkadaş kendine güvenir. Kendine güvenen bir arkadaştan size zarar gelmez. Kendine güvenen insanlar kıskanmazlar, sinsi değillerdir. Fakat, çok fazla özgüven de arkadaşlıkların hızlı bitmesine sebep olur. Kendine güven dozunda ve ayarında olmalıdır.

Arkadaş olacağınız kişiyi mihenk taşına vurun..