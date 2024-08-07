Arka tekerleğine motor taktığı bisikletini, motosiklete dönüştürdü…

Bu değişiklik, bisikletin klasik yapısını korurken, motorun eklenmesiyle hız ve performans açısından büyük bir fark sağladı.

Kendi elleriyle yaptığı bu modifikasyonla, bisikletin pedallarına güç vermek yerine, motordan gelen enerjiyi kullanarak daha hızlı ve rahat bir sürüş deneyimi elde etti. Bu yenilikçi yaklaşım, bisiklet severler arasında büyük ilgi gördü.