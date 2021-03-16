Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar

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Erler Film bünyesinde Türker İnanoğlu yapımcılığında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar adlı dizide skandal bir sahne yer aldı.

Çarşaflı Müslüman kadın karakterine hakaret üstüne hakaret

Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç, Barış Erdoğan, Meriç Demiray'ın senaristliğini yaptığı dizinin son bölümünde İslami değerler hedef alındı. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli simgelerinden olan kavuğu önceki hafta hayatını kaybeden Rasim Öztekin'den devralan Şevket Çoruh'un oynadığı Mesut Komiser karakteri çarşaflı kadını skandal ifadelerle aşağıladı.

'O şeytandan himmet alan sen'

Çarşaf giydirilen kadın karakter, kızı Emire'nin katilinin bulunması için Mesut Komiser'den yardım istiyordu. Mesut Komiser karakteri ise çarşaflı kadına şöyle cevap verdi:

"Şimdi beni iyi dinle. Kızını parayla satan sen. Kızı katil eden sen. O şeytandan himmet alan sen. Şimdi canın yandı, bulun o namussuzu diyorsun. Öyle mi? Sizin canınız da hayatınız da yalan be. Git başka yerde ağla. Giy."