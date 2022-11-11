Arka Sokaklar'da büyük şok! Olacağı buydu işte...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinin sete 45 gün ara verdiği iddia edildi.

Kanal D’nin; yapımını Erler Film’in üstlendiği, cuma akşamları ekrana gelen dizi 'Arka Sokaklar'ın setinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. MedyaRadar'ın özel haberine göre, Yapım şirketi çalışanlara bir mesaj yollayarak sete 45 gün ara verildiğini duyurdu.

Peki, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar 17. sezonunda neden ara verdi?

KANALIN ÖDEME SORUNU

Kanal D ekranlarında Cuma günleri yayınlanan Arka Sokaklar’ın yapımcısı iddiaya göre bir süredir Demirören Medya ile ödemeler konusunda sorun yaşıyor. Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı. Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu.