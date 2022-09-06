Arka Sokaklar'da büyük şok! AK Parti karşıtı isim diziyi bıraktı
AK Parti Hükümeti'ne ve mütedeyyin insanlara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Şevket Çoruh'tan bomba bir haber geldi.
AK Parti Hükümeti'ne ve mütedeyyin insanlara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Şevket Çoruh'tan bomba bir haber geldi.
16 yıldır Kanal D ekranlarında kesintisiz devam eden Arka Sokaklar dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca 632 bölümde de görev alan Çoruh, 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı veda yazısında diziden neden ayrıldığını da açıkladı.
Çoruh, diziden ayrılma nedenini ise, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, ber Şevket'e döndü benim hayatım" şeklindeki imalı sözlerle açıkladı.