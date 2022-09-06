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Gündem Arka Sokaklar'da büyük şok! AK Parti karşıtı isim diziyi bıraktı
Gündem

Arka Sokaklar'da büyük şok! AK Parti karşıtı isim diziyi bıraktı

AK Parti Hükümeti'ne ve mütedeyyin insanlara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Şevket Çoruh'tan bomba bir haber geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 08:59:00 -
Arka Sokaklar'da büyük şok! AK Parti karşıtı isim diziyi bıraktı

AK Parti Hükümeti'ne ve mütedeyyin insanlara yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Şevket Çoruh'tan bomba bir haber geldi. 

16 yıldır Kanal D ekranlarında kesintisiz devam eden Arka Sokaklar dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca 632 bölümde de görev alan Çoruh, 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı veda yazısında diziden neden ayrıldığını da açıkladı. 

Çoruh, diziden ayrılma nedenini ise, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, ber Şevket'e döndü benim hayatım" şeklindeki imalı sözlerle açıkladı.

 

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Yorumlar

Sıradan vatandaş

Bunun 1kuruşluk haber değeri yok saçma bir dizinin reklamı olmuş sadece

ben ben ben

Abuk subuk şeyleri haber diye yazmayın bunca güzel gelişme varken niteliksiz magazin değeri bile olmayan şeyler bizene kardeşim..
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