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Medya Arka Sokaklar oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı
Medya

Arka Sokaklar oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakteri ile tanınan oyuncu Boğaç Aksoy, kansere yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:34:00 -
Arka Sokaklar oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde rol alan genç oyuncu Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" dedi.

 

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