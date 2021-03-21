Arka Sokaklar haddini iyice aştı! Emniyet Müdürlüğü İslam'ı hedef alan bu alçaklara ne kadar süre daha bina tahsis edecek?

Geçtiğimiz haftaki bölümünde çarşaf giydirdikleri bir oyuncuyla Müslümanları aşağılayan Arka Sokaklar adlı dizi, son bölümde sınırları daha da zorladı. Bu kez de 'Şeyh' karakterinde bir rolün, iki başörtülü kıza tecavüz ettiği anlatıldı. Kamuoyu, İstanbul Emniyeti'nin, bu İslam düşmanlarına çekim için, daha ne kadar süre bina tahsis edeceğini tartışıyor.

Ağır ithamlarla Müslümanları hedef aldılar!

Sözde bir Şeyh karakterinin başörtülü küçük yaşlardaki kızlara tecavüz ettiğinin anlatıldığı sahneye tepki yağdı. Sözde şeyhlerin arasındaki çanta dolusu para alışverişinin de dikkat çektiği bölümde, Müslümanları ağır ithamlarla hedef aldılar.

Emniyet'in binası ne kadar süre daha bu İslam düşmanlarına tahsis edilecek?

Arka Sokaklar, Erler Film bünyesinde Türker İnanoğlu yapımcılığında çekiliyor. Yayın hayatını ise Aydın Doğan artığı Kanal D'de sürdürüyor. Dizi; Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç, Barış Erdoğan ve Meriç Demiray tarafından yazılıyor. Erler Film tarafından, arka arkaya Müslümanlara yapılan saygısızlık karşısında Kanal D yönetimi sessizliğini koruyor. Öte yandan çekimlerin büyük çoğunluğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştiriliyor. Kamuoyu; Emniyet Müdürlüğü'nün, İslam'ı alçakça hedef alan Erler Film'e, binalarını ne kadar süre daha tahsis edeceğini tartışıyor.

Her bölümde ayrı rezillik

Dizinin bir önceki bölümünde çarşaf giyen oyuncu aracılığıyla Müslümanlara şu ifadelerle hakaret edilmişti:

"Şimdi beni iyi dinle. Kızını parayla satan sen. Kızı katil eden sen. O şeytandan himmet alan sen. Şimdi canın yandı, bulun o namussuzu diyorsun. Öyle mi? Sizin canınız da hayatınız da yalan be. Git başka yerde ağla. Giy."