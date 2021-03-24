Arka Sokaklar dizisine bir şok daha!
Kanal D ekranlarında yayımlanan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik'in ardından dizide Bahar karakterini oynayan Merve Oflaz'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.
Birsen Altuntaş'ın attığı tweet'e göre, Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalandığı ve evde karantinaya girdiği ortaya çıkmıştı. Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Oflaz da apar topar tedavi görmeye başladı.