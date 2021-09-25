Arka Sokaklar dizisinden vatandaşlara hakaret ve tehdit: Virüsle mücadele eder gibi...

yeniakit.com.tr

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs ve aşı ile ilgili dayatmacı sahneler gündem oldu. Sahnelerin yayınlandığı Kanal D ve Arka Sokaklar dizisi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tehdit ve dayatma büyük tepki çekti

Dizideki Rıza Baba karakterinin, emir kipi ile tehdit dili kullanması ve "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi herkes gidip aşısını olacak. Aşı olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." ifadelerinde bulunması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hamile kadına aşı dayatması sahnelendi

Dizinin bir sahnesinde ise doktorun hamile kadına mobbing uygulayarak aşıya zorladığı görüldü. Sahnede hamilelere, nasıl bir etki ettiği bilinmeyen ve henüz ruhsat almamış korona aşısının dayatılması tepkilere neden oldu.

Senaristinden vatandaşlara hakaret

Dizinin senaristlerinden Ozan Yurdakul'un da aşı olmayan vatandaşlara hakaretler savurduğu tespit edildi. Arka Sokaklar dizisindeki dayatmaların mimarı Yurdakul'un vatandaşlara "Aşı karşıtlığı : Organize gerizekalılık" sözleriyle hakaret ettiği belirlendi.

Onbinlerce tweet atıldı, RTÜK ve savcılık göreve davet edildi

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa sevkettiğini belirtti.

Dizinin yayınlandığı Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu. Vatandaşlar tepkilerini "#BoykotKanalD" ve "#ArkaSokaklar" etiketlerine yazarak dile getirdi.

İşte tepki tweetlerinden bazıları;