  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Arka Sokaklar dizisinden vatandaşlara hakaret ve tehdit: Virüsle mücadele eder gibi...
Medya

Arka Sokaklar dizisinden vatandaşlara hakaret ve tehdit: Virüsle mücadele eder gibi...

Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde, koronavirüs ve aşı ile ilgili dayatmacı sahneler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 02:54:00 - 2021-09-25 03:05:41

 yeniakit.com.tr 

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde koronavirüs ve aşı ile ilgili dayatmacı sahneler gündem oldu. Sahnelerin yayınlandığı Kanal D ve Arka Sokaklar dizisi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tehdit ve dayatma büyük tepki çekti

Dizideki Rıza Baba karakterinin, emir kipi ile tehdit dili kullanması ve "Bu acılar bitsin istiyorsak yapılacak şey belli. Milyarlarca insanının yaptığı gibi herkes gidip aşısını olacak. Aşı olmayanlarla da tıpkı virüsle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz." ifadelerinde bulunması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hamile kadına aşı dayatması sahnelendi

Dizinin bir sahnesinde ise doktorun hamile kadına mobbing uygulayarak aşıya zorladığı görüldü. Sahnede hamilelere, nasıl bir etki ettiği bilinmeyen ve henüz ruhsat almamış korona aşısının dayatılması tepkilere neden oldu.

Senaristinden vatandaşlara hakaret

Dizinin senaristlerinden Ozan Yurdakul'un da aşı olmayan vatandaşlara hakaretler savurduğu tespit edildi. Arka Sokaklar dizisindeki dayatmaların mimarı Yurdakul'un vatandaşlara "Aşı karşıtlığı : Organize gerizekalılık" sözleriyle hakaret ettiği belirlendi.

Onbinlerce tweet atıldı, RTÜK ve savcılık göreve davet edildi

Dizinin yayından kaldırılması için kısa sürede binlerce tweet atılırken bazı kullanıcılar da dizinin halkı kin ve düşmanlığa sevkettiğini belirtti.

Dizinin yayınlandığı Kanal D ise Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu. Vatandaşlar tepkilerini "#BoykotKanalD" ve "#ArkaSokaklar" etiketlerine yazarak dile getirdi.

İşte tepki tweetlerinden bazıları;

Senaristi mi gay, yönetmeni mi? Arka Sokaklar‘da eşcinsel rezaleti bitmiyor!
Senaristi mi gay, yönetmeni mi? Arka Sokaklar‘da eşcinsel rezaleti bitmiyor!

Gündem

Senaristi mi gay, yönetmeni mi? Arka Sokaklar‘da eşcinsel rezaleti bitmiyor!

Arka Sokaklar dizisi izleyicinin aklıyla böyle dalga geçti! Rezalet ortaya çıktı
Arka Sokaklar dizisi izleyicinin aklıyla böyle dalga geçti! Rezalet ortaya çıktı

Medya

Arka Sokaklar dizisi izleyicinin aklıyla böyle dalga geçti! Rezalet ortaya çıktı

Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar
Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar

Medya

Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar

Arka Sokaklar haddini iyice aştı! Emniyet Müdürlüğü İslam'ı hedef alan bu alçaklara ne kadar süre daha bina tahsis edecek?
Arka Sokaklar haddini iyice aştı! Emniyet Müdürlüğü İslam'ı hedef alan bu alçaklara ne kadar süre daha bina tahsis edecek?

Medya

Arka Sokaklar haddini iyice aştı! Emniyet Müdürlüğü İslam'ı hedef alan bu alçaklara ne kadar süre daha bina tahsis edecek?

Dini değerleri ayaklar altına alan Arka Sokaklar’da karar verildi
Dini değerleri ayaklar altına alan Arka Sokaklar’da karar verildi

Medya

Dini değerleri ayaklar altına alan Arka Sokaklar’da karar verildi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay