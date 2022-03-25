Arka bahçe de CHP zulmüne isyan etti

ÇINAR DEMİR ANKARA

Yıllardır Ankara Barosu’nu kendi arka bahçesi gibi gören ve seçimlerden yapılacak çalışmalara, gerçekleştirilecek basın açıklamalarına kadar her aşamada keyfi müdahalelerde bulunan CHP ve yandaşları sonunda baroyu çalışamaz hale getirdi. Bunun son örneği Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel”in istifası oldu. Ankara Barosu yönetim kurulunda görevini ifa ederken bir kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmediğini belirten Koranel, kirli ilişkileri işaret ederek istifasını şöyle duyurdu: “Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağımı, şanlı bir geçmişe sahip olan Başkent barosu üzerinde hamilik yapmaya çalışan zihniyetlerle bağımsız bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.”

Kirli siyaset Baroda

Koranel’in istifasını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,şunları dile getirdi: “Barolar, birilerinin tahakküm kuracağı, ideolojilerini dayatacakları yerler olmamalıdır. Baro düzenlemesini getirirken bunu defalarca ifade ettik. Barolar, keşke avukatları ilgilendiren, mesleki sorunların çözümü için uğraşılan konularla gündeme gelse. Ankara Barosu Başkanı, antidemokratik uygulamalar olduğunu, ‘Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağını’ ifade ederek istifa ediyor. Bu kirli siyasetin ne olduğu herkesin malumu. Bu kirli siyasetin baroda ne işi var? Baro başkanı üzerinde bir baskı olduğu aşikar. Baro Başkanı bunları detaylarıyla kamuoyuna açıklamalıdır. STK’lar siyasetin içinde olmamalı diyenler, Ankara barosundaki siyasi vesayeti, çatışmaları ve baskılar için neden bir tek kelam etmezler? Avukatların bunları görmesini istiyoruz.”

Bu zihniyet atılmalı

Avukat Fetih Ahmet Alparslan da, şunları söyledi: “CHP ne yazık ki girdiği her yeri kirletiyor. Bir yere nüfuz etti mi orayı kendi arka bahçesi gibi görüyor. Hiç etik ve ahlaki olmayan uygulamalarla buraları baskı altına alıyor. Demokratik bir ülkenin en önemli kurumlarından olan baroların bu zihniyetten kurtarılmasının zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. Esasen 2 Nolu Baro’nun kuruluşu da bu kirli zihniyete karşı alınmış bir tedbirdir. Sayın Koranel’in mesleğine duyduğu saygıyla kirli ve etik dışı müdahalelere karşı çıktığı aşikar. Benzer çıkışların diğer barolardan da gelmesini bekliyoruz.”

CHP/HDP/FETÖ bezdirdi

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise, şunları ifade etti: “Koranel’in istifa etmesi olumlu bir harekettir. Çünkü hem CHP’lilerin hem HDP’lilerin hem de FETÖ’cülerin bu anlamda yaptığı algı çalışması insanları bezdirmiştir. Bu tür sahte raporlar üzerinden de Türkiye’yi uluslararası mecralarda zora sokmaya çalışıyorlar. Her gün bir yalanla, bir iftirayla karşımıza çıkıyorlar. Türkiye’nin itibarını zedelemek için her türlü çalışmayı yapıyorlar. Koranel’in böyle bir olaya daha fazla alet olmak istememesi çok anlamlıdır.”

Şerre boyun eğmedi

Avukat Hasan İlter de, şunları kaydetti: “Ankara Barosu’ndan böyle bir sesin çıkması takdir edilesidir. Koranel gerçekten mesleğine saygı duyan, mesleğini, adaleti, hakkı ve hukuku savunan bir insanın yapacağı bir şeyi yapmıştır. Şer odaklarına boyun eğmemiştir. Yerli ve milli bir yapıya sahip insandır. Oynanan tehlikeli oyuna karşı durmuştur. Ankara Barosu gibi solun kalesi unvanına sahip bir yapıdan böyle bir ses çıkmıştır. Yönetim kurulu üyelerinden de aynı refleksi bekliyoruz.”