Arjantinli taraftarlar futbolcuları ağlattı

Aralık ayındaki Dünya Kupası zaferinin ardından, Arjantin ülkesinde ilk milli maçını oynadı. Evlerinde taraftarla buluşan futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, tarihi zafer sonrası Panama maçıyla taraftarı önüne ilk kez çıktı. 83 bin kişilik Antonio Vespucio Liberti Stadı tıklım tıklım doluydu. Karşılaşma öncesi Arjantinliler tribünde marşı söylerken, o anlarda başta Lionel Messi olmak üzere birçok futbolcunun gözleri yaşardı. Messi, kaleci Emiliano Martinez ve teknik direktör Lionel Scaloni'nin gözyaşları kameralara yansıdı.

Arjantin, hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti. Son dünya şampiyonuna galibiyeti getiren golleri Almada ve Messi kaydetti. Maçta iki frikiği direkten dönen Messi, 89. Dakikadaki harika vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. Yıldız futbolcu böylece kariyerindeki gol sayısını da 800'e çıkardı.